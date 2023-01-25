Росіяни пішли на штурм Вугледара: тривають важкі бої

У Вугледарі тривають важкі бої

У Вугледарі Донецької області наразі тривають бої, ворог намагається штурмувати місто.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

«У Вугледарі також наразі триває оборона. Російські окупанти намагаються штурмувати місто. Очевидно, що там наразі важкі бої», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Ковальов наголосив, що ситуація у Вугледарі контрольована, ЗСУ стримують російський наступ.