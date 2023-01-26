Росіяни готують Крим до мобілізації наприкінці лютого

В Криму готуються до чергової хвилі мобілізації

На тимчасово окупованій територій Автономної республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні, та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів.

В той же час, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти перенаправлять на забезпечення збройної агресії проти України.