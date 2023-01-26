Рогозін заявив, що із західними танками в Україні розбереться робот Маркер
Робот Маркер - брат робота Федора
Ударний варіант робота "Маркер", який у лютому надійде до зони бойових дій, завдяки електронному каталогу образів нібито зможе автоматично засікати та вражати українську техніку, у тому числі американські танки Abrams та німецькі Leopard.
Про це повідомив РИА Новости екс-гендиректор «Роскосмосу» та керівник спецзагону військових радників «Царські вовки» Дмитро Рогозін.
«Бойовий варіант робота «Маркер» має в системі управління електронний каталог з образами цілей як у видимому діапазоні, так і інфрачервоному. Відповідно, робот може автоматично визначати техніку противника. Наприклад, як тільки почнуться постачання військам України танків «Абрамс» та «Леопард» , «Маркер» отримає відповідний електронний образ і зможе автоматично засікати та вражати ПТУРом американські та німецькі танки», – розповів Рогозін.
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«Маркер», пояснив він, також може автоматично розподіляти цілі за пріоритетом.
Як уточнив Рогозін, у лютому на Донбас доставлять чотири робота «Маркер» як у розвідувальному, так і в ударному варіанті. Спочатку вони пройдуть обкатку на полігоні, а потім після усунення можливих зауважень у бойових умовах.
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- 26.01.2023 07:53
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