Росіяни можуть вдарити ракетами по Україні прямо зараз, – ОК «Південь»

Росіяни можуть вдарити ракетами по Україні прямо зараз, – ОК «Південь»

Гуменюк попередила про загрозу масованої ракетної атаки

Російські військові можуть здійснити чергову масовану ракетну атаку по Україні 26 січня 2023 року.

Про це попередила начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

“Новий масований ракетний удар може бути застосований просто зараз. Наразі ми спостерігаємо активність ворожої авіації – стратегічної – з напрямку Каспійського моря”, – сказала вона.

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За словами Гуменюк, у Чорному морі перебувають ракетоносії, які готові у будь-який момент запустити «Калібри». Наразі відомо про три такі ракетоносії, на чиїх бортах 20 ракет.

Також представниця ОК “Південь” зауважила, що ворог продовжує використовувати напрацьовану тактику. Спочатку він запускає дрони-камікадзе, щоб виснажити нашу систему ППО. Після цього здійснює масований ракетний удар як з повітряного, так і наземного та морського базування.

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  • 26.01.2023 08:01
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