У Росії хочуть змінити статус «спецоперації» через західні танки

У Росії хочуть змінити статус «спецоперації» через західні танки

В Росії хочуть назвати війну війною

На тлі рішення США та Німеччини поставити танки для Збройних сил України депутат Держдуми від окупованого Криму Михайло Шеремет запропонував змінити статус російської спецоперації.

Про це повідомило РИА Новости.

Парламентарій зазначив, що події, що відбуваються, вже “вийшли за рамки звичайного військового конфлікту”.

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За його словами, НАТО в особі Сполучених Штатів піднімає ставки в Україні і “сьогодні варто обговорити питання зміни статусу спецоперації в Україні з урахуванням нових викликів, які стоять перед нашою країною”.

Депутат зазначив, що зміна статусу «спеціальної військової операції» дозволить перевести економіку Росії на військові рейки та мобілізувати всі ресурси «для спільної перемоги».

«Ми маємо зробити все, щоб блокувати територію України від постачання летальної зброї», – додав Шеремет.

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  • 26.01.2023 09:44
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