Країни НАТО вже обговорюють постачання винищувачів Україні — Politico

Країни НАТО вже обговорюють постачання винищувачів Україні — Politico

В країнах НАТО обговорюють винищувачі для України

Після рішення про відправку в Україну танків країни Заходу тепер серйозно обговорюють постачання винищувачів, що є логічним наступним кроком.

Про це пише Politico. Видання наголосило, що ініціаторами такого обговорення виступили країни Балтії.

Дебати, ймовірно, виявляться ще спекотнішими, ніж дискусія щодо постачання танків. У Європі багато офіційних осіб та дипломати заявили, що їхні уряди більше не вважають цю тему забороненою, але побоювання ескалації залишаються високими.

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За словами дипломата однієї з країн Північної Європи, Вашингтон сказав Києву, що зараз постачання військових літаків неможливе.

“Це червона лінія. Однак улітку у нас була червона лінія по HIMARS, і вона зрушила. А потім танками, і вона теж рухається”, — зауважив він.

Поки що про принципову готовність надати Україні свої винищувачі F-16 говорили лише Нідерланди.

На думку експертів Politico, Україні не зовсім підходять наймасовіші винищувачі НАТО — F-16 та F-15 через високі вимоги до обслуговування та особливо аеродромів, реконструкцію яких в Україні російській розвідці буде легко відстежувати. Краще підходять F-18 та шведські Gripen, але їхня кількість обмежена.

  • 20
  • 26.01.2023 10:08
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