На Київщині російська ракета влучила в енергетичний об’єкт
В результаті масованого ракетного обстрілу росіянами в Київській області є влучання в енергетичний об’єкт.
Про це повідомили в Київській ОВА.
Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури,приватні та багатоповерхові будинки. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасади, а також автівки.
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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.
“Наголошуємо, наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють”, – сказано в повідомленні.
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- 26.01.2023 12:35
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