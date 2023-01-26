На Київщині російська ракета влучила в енергетичний об’єкт

В результаті масованого ракетного обстрілу росіянами в Київській області є влучання в енергетичний об’єкт.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури,приватні та багатоповерхові будинки. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасади, а також автівки.

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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

На місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

“Наголошуємо, наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють”, – сказано в повідомленні.