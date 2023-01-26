У Курську пролунав вибух: у небо піднявся величезний стовп диму
Стовп диму над Курськом
У російському Курську 26 січня близько 11:00 за місцевим часом пролунав вибух, після якого здійнявся в небо величезний стовп диму.
Про це повідомили місцеві жителі у чатах та пабликах. Судячи з публікацій, те, що відбулося, сильно їх стривожило.
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Пізніше пресслужба Курської обладміністрації заявила, що нібито спалахнули пластикові ящики та сміття у занедбаному приміщенні, розташованому на території однієї з виробничих компаній міста.
На місце займання на вулицю 1-шу Прогінну виїхали пожежні розрахунки. Вони гасять вогонь.
Інформації про постраждалих наразі немає. Також невідомо, що вибухнуло перед пожежею.
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- 26.01.2023 13:00
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