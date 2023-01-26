В Укренерго розповіли про наслідки масованого ракетного удару
На одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено
В результаті масованої ракетної атаки 26 січня в Україні є влучання та пошкодження енергетичного обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах.
Про це повідомили в Укренерго.
Там уточнили, що вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України – це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі країни.
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У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.
Проблеми з енергоживленням, спричинені обстрілами, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень.
Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.
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- 26.01.2023 14:00
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