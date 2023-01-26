Пригожин покликав терориста Гіркіна на фронт: той висунув умову

Гіркін відповів на запрошення Пригожина повоювати

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин запросив колишнього “міністра оборони ДНР” та військового злочинця Ігоря Гіркіна на фронт, але той відмовився.

Запрошення озвучила пресслужба Пригожина.

«Запрошую пана Гіркіна на фронт, щоб перевірити правильність його позиції та використати, як він заявляв, його бойовий досвід. Пропоную йому прибути на територію “ЛНР” для призначення на керівну посаду, згідно з його компетенцією, в один із штурмових підрозділів”, сказано в повідомленні.

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При цьому у “Вагнері” уточнили, що високу посаду Гіркіну не запропонують, доки він не покаже свої можливості.

“Настав час переходити від слів до справи”, – зазначили у “запрошенні”.

Військовий злочинець відповів, що подібні пропозиції не повинні робитися через публічні ЗМІ. Або їх треба підкріпити і розвинути переговорами “в нормальному режимі” через офіційних представників ПВК «Вагнер».

При цьому Гіркін уточнив, що жодних конкретних пропозицій не отримав, хоча його номер телефону відомий багатьом.

«Їхати-таки в «ЛНР» (я там був не далі, як наприкінці листопада минулого року) тільки для того, щоб вислухати пропозиції, які можуть виявитися для мене свідомо неприйнятними – не готовий», – резюмував терорист.