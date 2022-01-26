Почему университеты Канады — хороший выбор для поступления?

Независимо от того, интересует ли вас бакалавриат или магистратура, мультикультурная среда, комфорт или всемирно известные университеты, Канада станет отличным местом для студента-экспата.

Независимо от того, интересует ли вас бакалавриат или магистратура, мультикультурная среда, комфорт или всемирно известные университеты, Канада станет отличным местом для студента-экспата.

Университеты Канады

Система высшего образования в этой стране достаточно многообразна и включает университеты, колледжи, технические школы. Разница — в специализации; в университете делают упор на гуманитарные науки, колледжи — на практическую и прикладную деятельность, а технические школы подойдут тем, кто хочет работать в инженерно-технической сфере. Высшее образование в этой стране пользуется спросом, поскольку служит отправной точкой для переезда на постоянное место жительства, а стоимость обучения может в разы отличаться от таковой в США и Великобритании при аналогичном или даже превосходящем уровне качества. Топовые университеты Канады занимают высокие места в рейтингах Times Higher Education, Шанхайским университетом и QS Rankings — в 2020 году 32 университета вошли разом в три рейтинга, что демонстрирует высокое качество и отличные перспективы высшего образования в этой стране.

Вузы Канады: почему они привлекают иностранных студентов?

Помимо высокого качества образования лучшие университеты Канады привлекают студентов множеством других позитивных качеств — это: упрощенная визовая политика: канадцы понимают все выгоды международного образования и рады приветствовать новых студентов с распростертыми объятиями. Миграционное законодательство весьма мягкое, а студенческие города с мультикультурной средой облегчают жизнь за границей;

по сравнению с соседними США, Великобританией, Канада предлагает более выгодные экономические условия обучения: неизменно высокое качество и доступные цены, множество возможностей для получения стипендии и гибкость системы образования;

множество возможностей для трудоустройства и равные условия для аборигенов и экспатов;

продуманная государственная политика, отраженная в канадской Стратегии в сфере международного образования (2019-2024), направлена на упрочение глобальных связей и диверсификацию сферы образования.

Всё это, а также политические и экономические риски, связанные с трудностями получения американской визы, стимулируют рост спроса; всё больше людей задаются вопросом, как поступить в университеты в Канаде.

ТОПовые университеты Канады: лучшие студенческие города

Лучшие студенческие города привлекают абитуриентов не только прославленными университетами, расположенными на их территории, но и великолепной инфраструктурой, доступной средой, большими возможностями для работы, шопинга, туризма и отдыха. Среди самых популярных среди студентов городов:

Торонто. Расположен в Онтарио и служит домом для уважаемого канадского вуза — университета Торонто. Кроме того, это крупнейший населенный пункт страны с репутацией одного из лучших мультикультурных городов мира, яркой фестивальной жизнью и большим количеством вакансий в финансовом секторе и сфере услуг;

Ванкувер третий по величине в стране и первый по амбициям, занимает достойные места в десятках рейтингов и международных сравнений. Тут расположены такие учреждения, как Университеты Саймона Фрейзера, Виктории, Британской Колумбии и другие — всего 9 вузов, входящих в Топ-300 по версии Times. Идеальное место для студентов, желающих совместить жизнь в бурлящем мегаполисе и досуг на свежем воздухе;

Монреаль — второй город в Канаде. Лучше всего его характеризует самая высокая доля студентов вузов в городском населении — каждый шестой. Из года в год занимает неплохие места в списке лучших городов для студенчества по версии QS. Тут расположены университеты Мак-Гилла, Монреальский и Конкордия;

Эдмонтон, в отличие от прочих, находится ближе к западному побережью. Иногда его называют Городом фестивалей. Умеренно-континентальный климат и близость к таким курортам, как Калгари и Атабаска, а также прославленный U-Alberta дают ему почётное четвёртое место в нашем рейтинге.

Как поступить в университеты в Канаде

Несмотря на высокий спрос и качество, поступить в канадский вуз сравнительно несложно, а цены способны приятно удивить. Процедура поступления проста и прозрачна — в первую очередь нужно предоставить ряд документов:

аттестат об окончании полной средней школы,

выписку из диплома или аттестата с отличными отметками по избранному профилю,

тесты по английскому или французскому языку с результатами, соответствующими необходимым требованиям.

От абитуриентов творческих специальностей также потребуют представить портфолио, в ряде случаев проводятся собеседования или внутренние экзамены.

Стоимость обучения в вузах Канады

Планируя обучение за границей, в первую очередь следует задуматься о стоимости учебы и распланировать бюджет. В Канаде с этим всё в порядке — это одна из самых лояльных к студентам стран. В среднем за год вместе с проживанием потребуется от 35 до 40 тысяч $CAD (для экспатов). Дополнительно потребуются средства на оплату учебников и пособий, транспорта, питания и другие накладные расходы; речь может идти еще от 10—12 тысячах $CAD. Сравним среднюю стоимость обучения в Канаде, США и Великобритании. Если в Соединенном Королевстве годовые затраты составляют от 11 до 20 тысяч долларов США для бакалавров и от 14 до 28 — для магистров, в США речь будет идти уже о 8-27 и 16-47 тысячах соответственно. Зато студенчество в канадском вузе обойдется в 7-22 тысячи USD для бакалавров и 11-25 тысяч USD — для магистратуры. Дополнительно есть возможности снижения финансовой нагрузки за счет различных стипендий, как инициированных правительством страны, так и предлагаемых различными международными и неправительственными организациями. Например, россиянам и гражданам СНГ доступны:

Стипендии пост докторантуры Бантинга (54 000 $CAD/год, сумма облагается налогом);

Международные стипендии Королевского университета, адресованные экспатам с выдающимися академическими успехами (6900 $CAD).

Многие университеты предлагают собственные стипендиальные программы.

Как выбрать лучшие университеты Канады?

Выбирая университет, следует обратить внимание на такие моменты, как:

местоположение;

профиль (лучше всего опираться на позиции в международных кумулятивных и профильных рейтингах);

доступные варианты программ (в общенациональном измерении речь может идти о 800-1000 доступных программ по сотням специальностей, однако выбор в конкретном вузе может быть более узким).

Согласно рейтингу QS World University Rankings, одними из лучших университетов Канады являются:

Университет Торонто,

Университет Макгилла,

Университет Британской Колумбии (он также считается лучшим для иностранных студентов по версии Times Higher Education),

Университет Монреаля,

Университет Альберты.

В число лучших по инженерным и техническим направлениям, по данным глобального предметного рейтинга US News and World Report, также попал университет Ватерлоо.