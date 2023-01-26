Нардеп Тищенко вирушив до Таїланду: покращувати взаємодію з місцевими українцями
Тищенко проведе зустріч з українською громадою в Бангкоці
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запланував у столиці Таїланду Бангкоці зустріч з українською громадою.
Про це повідомила пресслужба посольства України у Таїланді
«Посольство запрошує на зустріч з народним депутатом України 9-ого скликання Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд», – сказано в повідомленні.
Зустріч запланована на п’ятницю 27 січня в готелі «Novotel» у Бангкоці.
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- 26.01.2023 15:27
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