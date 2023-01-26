США зажадали від Туреччини закрити небо для Boeing російських авіакомпаній

Білий дім вимагає від Туреччини закрити небо для літаків Boeing російських авіакомпаній.

Про це повідомило The Moscow Times з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, американці пригрозили туркам кримінальною відповідальністю та штрафи, а турецькій економіці — втратою експортних привілеїв, якщо Анкара надаватиме послуги з постачання запчастин та заправки літаків американського виробництва російських компаній.

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Жорстке попередження до Туреччини привіз Розман Кендлер, заступник міністра торгівлі США, який відвідав Анкару у грудні.

У лютому, невдовзі після початку російського вторгнення в Україну, США ввели жорсткі санкції щодо російського авіасектору: під заборону потрапили польоти до РФ і Білорусі на літаках американського виробництва, або таких, що більш ніж на чверть складаються з американських компонентів. Відтепер для таких перельотів потрібна ліцензія Мінторгу США.

Незважаючи на це, лише за період з 1 жовтня 2022 року російські авіакомпанії здійснили 2,1 тисячі перельотів на літаках Boeing до Туреччини, включаючи Стамбул, Ізмір та Анталію.

«Фактично це вкрадені літаки», – говорить Йорук Ісік, голова консалтингової компанії Bosphorus Observer у Стамбулі.

Після введення санкцій лізингові компанії вимагали повернути близько 500 лайнерів загальною вартістю 10 млрд. доларів. У відповідь російська влада дозволила перереєструвати літаки в національній юрисдикції та використовувати для польотів усередині країни та в «дружні» держави.

Офіційний представник американського Мінторгу підтвердив WSJ, що управління експортного контролю зверталося до авіаційної влади зарубіжних країн щодо санкцій, включаючи введені проти РФ.

Польоти до Туреччини на Boeing, за даними Сirrum, здійснювали найбільші російські перевізники «Аерофлот» та S7, а також Utair, Azur Air та білоруська «Белавіа».

Близько 80 літаків російських компаній було заарештовано за порушення санкційного режиму. Але Туреччина, яка стала одним із останніх «вікон у світ» для росіян, уникає такої практики. У країні знайшли укриття яхти російських мільярдерів, що потрапили під санкції, а через відкриті в Туреччині компанії Росія отримує товари каналами «паралельного імпорту».