США заявили про готовність пом’якшити санкції проти Росії: названо дві умови

Світ
26.01.2023 18:54
США готові скасувати частину антиросійських санкцій заради серйозних переговорів щодо України та виведення військ з України.
Про це заявила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів із політичних питань Вікторія Нуланд під час слухання у комітеті із закордонних справ Конгресу, трансляція якого велася на сайті установи.
«Вашингтон готовий до пом’якшення санкцій проти Москви заради серйозних переговорів щодо України та виведення звідти військ РФ», – сказала Нуланд.
Киев
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