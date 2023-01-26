США заявили про готовність пом’якшити санкції проти Росії: названо дві умови

США готові скасувати частину антиросійських санкцій заради серйозних переговорів щодо України та виведення військ з України.

Про це заявила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів із політичних питань Вікторія Нуланд під час слухання у комітеті із закордонних справ Конгресу, трансляція якого велася на сайті установи.

«Вашингтон готовий до пом’якшення санкцій проти Москви заради серйозних переговорів щодо України та виведення звідти військ РФ», – сказала Нуланд.