ЄС підготував потужний пакет санкцій проти Білорусі

Європейський Союз запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії до України.

Про це повідомило Bloomberg.

Пропоновані заходи приведуть Мінськ у відповідність до багатьох санкційних пакетів, які ЄС раніше запровадив щодо Росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни.

Пропоновані заходи включають:

Заборони на експорт товарів та технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни.

Санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію та золото.

Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг.

Заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключовим джерелам доходів.

За аналогією з санкціями, запровадженими щодо Росії, пропозиції передбачають винятки для ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також відповідних фінансових операцій за участю підсанкційних осіб.

Закон також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.

Пропоновані заходи вимагають схвалення всіх держав-членів. ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій щодо Росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти і має намір ухвалити обидва до того, як наступного тижня набуде чинності ембарго.