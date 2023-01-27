ЄС підготував потужний пакет санкцій проти Білорусі
Європейський Союз запропонував новий пакет широкомасштабних санкцій проти Білорусі за її роль у підтримці вторгнення Росії до України.
Про це повідомило Bloomberg.
Пропоновані заходи приведуть Мінськ у відповідність до багатьох санкційних пакетів, які ЄС раніше запровадив щодо Росії, включаючи обмеження щодо ключових технологій та енергетичного сектору країни.
Пропоновані заходи включають:
-
Заборони на експорт товарів та технологій подвійного призначення, що використовуються у військових цілях та здатні підвищити промисловий потенціал країни.
-
Санкції на нафту, вугілля, сталеву продукцію та золото.
-
Торгові обмеження на предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг.
-
Заходи, які вдарять по авіаційному та енергетичному секторам країни, а також ключовим джерелам доходів.
За аналогією з санкціями, запровадженими щодо Росії, пропозиції передбачають винятки для ліків, сільськогосподарської та харчової продукції, а також відповідних фінансових операцій за участю підсанкційних осіб.
Закон також дозволить ЄС переслідувати будь-кого, хто допомагає обійти санкції, накладені на білоруських фізичних та юридичних осіб.
Пропоновані заходи вимагають схвалення всіх держав-членів. ЄС також працює над 10-м пакетом санкцій щодо Росії, а також над обмеженням цін на російські нафтопродукти і має намір ухвалити обидва до того, як наступного тижня набуде чинності ембарго.
- 21
- 27.01.2023 07:50
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: