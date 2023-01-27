Росія вчора випустила по Україні 70 ракет: Генштаб опублікував нові дані

Генштаб ЗСУ вкотре уточнив кількість ракет, випущених у четвер росіянами - їх було 70.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

«Противник завдав 44 авіаудари, 18 з них – із застосуванням БПЛА типу «Шахед-136″. Усі дрони-камікадзе збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких збиті», – йдеться у повідомленні.

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Спочатку відразу після ранкового ракетного нальоту українські джерела говорили про 55 ракет, потім у вечірньому зведенні Генштаб уточнив, що ракет було 59.

Число збитих ракет залишилося незмінним.

Генштаб не пояснює, які типи ракет він включив у ці сімдесят, про які йдеться у ранковому зведенні.

Кількість запущених у ніч на четвер «Шахедів» теж трохи змінилося: у вечірньому зведенні у четвер говорилося, що їх було 17.