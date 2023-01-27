Польща надасть Україні ще 60 модернізованих танків

Польща готова відправити Україні ще 60 танків - 30 Т-72 та 30 PT-91 Twardy (модернізація Т-72) на додаток до 14 танків Leopard 2.

Про це повідомив польський прем’єр Матеуш Моравецький в інтерв’ю CTVNews.

“Якщо ми не хочемо, щоб Україна зазнала поразки, ми маємо бути дуже відкритими та сміливими до неї. Якщо Україна, не дай Боже, зазнає невдачі у захисті свого суверенітету та свободи, це означатиме лише перший крок у божевільній стратегії Кремля щодо відновлення Російської імперії з минулого”, – сказав він.

Також Моравецький нагадав, що Польща стала першою країною, яка відправила до України 250 танків близько півроку тому.

Серед них були і PT-91 Twardy, тому досвід використання цих машин в українських захисників вже є.