Юлію Тимошенко засікли на приватному пляжі у Дубаї. Відео

Юлію Тимошенко засікли на приватному пляжі у Дубаї. Відео

Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля "Kempinski"

Народний депутат, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ).

Про це йдеться у розслідуванні Української правди.

Тимошенко проводила час на віллі п’ятизіркового готеля «Kempinski» на насипному острові Палм-Джумейра.

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За твердженням джерел видання у Дубаї, Тимошенко вела обережний спосіб життя і не світилася у людних місцях.

Зокрема, залишаючи помешкання, лідерка «Батьківщини» з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Журналісти зазначили, що як тільки Тимошенко помітила увагу до себе, відразу пішла, а за п’ять днів повернулася до Києва.

Видання з посиланням на свої джерела також повідомило, що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

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  • 27.01.2023 10:52
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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