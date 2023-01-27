Юлію Тимошенко засікли на приватному пляжі у Дубаї. Відео
Тимошенко проводила час на віллі п'ятизіркового готеля "Kempinski"
Народний депутат, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ).
Про це йдеться у розслідуванні Української правди.
Тимошенко проводила час на віллі п’ятизіркового готеля «Kempinski» на насипному острові Палм-Джумейра.
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За твердженням джерел видання у Дубаї, Тимошенко вела обережний спосіб життя і не світилася у людних місцях.
Зокрема, залишаючи помешкання, лідерка «Батьківщини» з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.
Журналісти зазначили, що як тільки Тимошенко помітила увагу до себе, відразу пішла, а за п’ять днів повернулася до Києва.
Видання з посиланням на свої джерела також повідомило, що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.
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- 27.01.2023 10:52
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