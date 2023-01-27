ЗСУ відбили атаки на Бахмут і відновили наступ під Кремінною

ЗСУ відбили атаки на Бахмут і відновили наступ під Кремінною

Тривають важкі бої за Бахмут

Українські військові відбили ворожі атаки на Бахмут та сусідні населені пункти на Донеччині та відновили контрнаступ на Кремінну на Луганщині.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

Бахмут

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут, а також на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам’янського (30 км на північний схід), Благодатного (8 км на північний схід), Спірного (27 км на північний схід) , Роздолівки (15 км на північний схід) і на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід).

Геолоковані кадри, опубліковані 25 січня, показують, що російські війська поступово просуваються на південно-східні околиці Бахмута.

Спікер Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що російські війська провели 39 бойових зіткнень за один день на Бахмутському напрямку і що лише 25 січня окупанти втратили майже цілий батальйон у бойових сутичках.

Кремінна

Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступ під Кремінною 26 січня.

З посиланням на російських міліблогерів ISW стверджує, що ЗСУ розпочали наступальні дії проти позицій 144-ї мотострілецької дивізії військ РФ поблизу Кремінної в ніч проти 25 січня. Росіяни стверджують, що відбили атаку і змусили українські війська відступити на вихідні позиції, але вже вранці 26 січня вони відновили спроби атакувати російські позиції з боку Торського (14 км на захід від Кремінної).

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  • 27.01.2023 12:26
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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