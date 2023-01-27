Кадиров засмагає у Дубаї, а Медведєв у Туреччині: головні фанати війни втекли від неї на курорти

Медведєв після січневих канікул полетів відпочивати до Туреччини

Глава Чечні Рамзан Кадиров знаходиться на відпочинку в Дубаї, а заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв писав образливі пости в Telegram з Туреччини.

Про це повідомило російське видання «Можем объяснить», відстеживши польоти бізнес-джетів перших осіб РФ.

Кадиров за останній тиждень встиг побувати в Бангкоку та Дубаї. 24 січня його літак Airbus A319 вилетів з Грозного і за кілька годин приземлився в столиці Таїланду. Там лайнер Кадирова вартістю 80 млн. доларів перебував наступні два дні. А вранці 26 січня Airbus A319 вилетів із Бангоку до Дубая.

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За інформацією журналістів, в ОАЕ він має власну віллу. За даними трекерів, літак Кадирова досі перебуває там.

Медведєв дуже полюбив берег турецький. 9 січня, тобто, першого робочого дня, його лайнер Bombardier Global приземлився в Туреччині. Водночас у його телеграм-каналі з’явився черговий пост із образами на адресу президентів України, Литви та Польщі, де він назвали їх “трьома убогими, які страждають від імперських амбіцій”.

Лайнер Медведєва відлетів із Туреччини лише 13 січня. Видання зазначило, що до Росії екс-президент повернувся сильно засмаглим.