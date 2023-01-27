Росіяни вчора вдарили гіперзвуковими ракетами “Кинджал” по Києву і Запоріжжю
Росіяни вдарили "Кинджалами" по об'єкта в Києві та Запоріжжі
Російські військові 26 січня під час масованого обстрілу України вдарили гіперзвуковими ракетами Х-47 “Кинджал” по об'єктах у Києві та Запоріжжі.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіш
За його словами, ракет такого типу у противника не дуже багато, тому він використовує їх для ударів по важливим об’єктом.
«Вони бережуть їх для ураження найбільш стратегічних для них цілей — цього разу такими виявилися один з об’єктів у Запоріжжі та об’єкт критичної інфраструктури в Києві. Така була у них стратегічна мета — залишити один район Києва без світла», — сказав Ігнат.
Він додав,, що «Кинджал» летить балістичною траєкторією, а винищувач МіГ-31К доставляє ракету у верхні шари атмосфери, звідки вона заходить на ціль з величезною швидкістю.
- 225
- 27.01.2023 14:05
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: