Росіяни вчора вдарили гіперзвуковими ракетами “Кинджал” по Києву і Запоріжжю

Росіяни вдарили "Кинджалами" по об'єкта в Києві та Запоріжжі

Російські військові 26 січня під час масованого обстрілу України вдарили гіперзвуковими ракетами Х-47 “Кинджал” по об'єктах у Києві та Запоріжжі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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За його словами, ракет такого типу у противника не дуже багато, тому він використовує їх для ударів по важливим об’єктом.

«Вони бережуть їх для ураження найбільш стратегічних для них цілей — цього разу такими виявилися один з об’єктів у Запоріжжі та об’єкт критичної інфраструктури в Києві. Така була у них стратегічна мета — залишити один район Києва без світла», — сказав Ігнат.

Він додав,, що «Кинджал» летить балістичною траєкторією, а винищувач МіГ-31К доставляє ракету у верхні шари атмосфери, звідки вона заходить на ціль з величезною швидкістю.