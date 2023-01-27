Тремтіли шибки: у МАГАТЕ заявили про потужні вибухи на території Запорізької АЕС

Тремтіли шибки: у МАГАТЕ заявили про потужні вибухи на території Запорізької АЕС

Вочевидь, окупанти ведуть обстріли з території ЗАЕС

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що біля Запорізької атомної електростанції, захопленої російськими військовими, 25 та 26 січня сталася серія сильних вибухів.

Про це йдеться у звіті на сайті МАГАТЕ.

Про вибухи повідомили експерти організації, які перебувають безпосередньо на АЕС.

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“Деякі вибухи, мабуть, відбуваються на деякому віддаленні від найбільшої в Європі АЕС, тоді як інші, схоже, набагато ближчі до самого об’єкту. Вчора (25 січня – Ред.) близько 10 години ранку за місцевим часом було чути вісім сильних вибухів, від яких вібрували вікна офісів АЕС, і ще більше вибухів було чутно сьогодні”, – заявив Гроссі.

За його словами, експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС повідомляють про вибухи майже щодня. У зв’язку з цим Гроссі закликав, щоб навколо атомної станції якнайшвидше створили зону безпеки.

Так званий радник глави «Росенергоатому» Ренат Карчаа назвав інформацію про вибухи “провокацією”.

“Перш ніж видавати таку інформацію, її треба перевірити, встановити, а не покладатися на слухи. З одного боку, вони хочуть показати, що займаються чимось корисним, з іншого — знову посіяти у громадській думці Заходу думку про те, що Росія не справляється із забезпеченням ядерної безпеки”, — заявив він.

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  • 27.01.2023 14:33
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