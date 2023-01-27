У ЗСУ формуються перші у світі ударні роти БПЛА

Дрони довели свою ефективність на фронті під час розвідки та знищення окупантів, тож створення ударних рот ухвалив Головнокомандувач ЗСУ.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Спільно з МОУ, ГШ ЗСУ та Держспецзв’язку в межах проєкту “Армія дронів”, Мінцифри створило Координаційний штаб для реалізації проєкту. Це необхідно, щоб втілити ряд ключових реформ та масштабувати виробництво БПЛА аби забезпечити ними Сили Безпеки і Оборони України. Головним партнером по навчанню стала військова школа “Боривітер”.

“Сьогодні ми створюємо піхоту майбутнього. Для цього вже відібрано найпрофесійніших бійців ЗСУ, які очолять ударні роти. Кожна з рот отримає дрони та БК, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб нищити ворога на передовій”, – сказано в повідомленні.