Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака

Кирилл Тимошенко понесет ответственность за сотрудничество с ОПЗЖ? В сети вспомнили скандалы с экс-замом Ермака
Блогер Анастасия Азарова вспомнила все скандалы, которые сопровождали Кирилла Тимошенко на должности заместителя главы Офиса Президента.

Блогер Анастасия Азарова вспомнила все скандалы, которые сопровождали Кирилла Тимошенко на должности заместителя главы Офиса Президента. В сети напомнили, что именно Кирилл Тимошенко несет ответственность за провал партии «Слуга народа» в Киеве.

«Если кто-то забыл, то напомню, местные выборы в Украине «слуги» проиграли. Особенно в Киеве, где, по сути, Кирилл Тимошенко дал возможность выиграть Кличко. Перед выборами от СН был один кандидат – Николай Тищенко (можно иронизировать, но он был единственный, кто по узнаваемости тягался с Кличко). Кирилл Тимошенко засунул в эту гонку «нулевую» Ирину Верещук они вместе «распилили» предвыборный фонд. Как результат СН – младший партнер Порошенко-Кличко в Киевраде», – пишет блогер.

Также Азарова напомнила скандал с масками в разгар пандемии COVID-19.

«Помните такого министра здравоохранения Ляшко? Тоже фрукт из песочницы Кирилла Тимошенко. Как они здорово поднимали на масках в «Эпицентре»? Как воровали через Александра Добровского, брата главы комитета ВР по вопросам здравоохранения Радуцкого?».

Кроме этого, на совести Кирилла Тимошенко – коалиция «Слуги народа» с фракцией ОПЗЖ, которая понадобилась для принятия коррупционного законопроекта 5655 Елены Шуляк. Эта коалиция, напомнила блогер, сложилась в период войны с Россией.

«Про закон 5655 Елены Шуляк понятно одно – война рано или поздно закончится, и все будут строить. А благодаря этому закону строить будут с разрешения частных компаний, связанных с Еленой Шуляк и Кириллом Тимошенко», – написала блогер. Она также добавила, что «про лоббизм азартных игр в пользу россиян – надеемся прочитать в отчете НАБУ».

Некоторые коррупционеры эпохи Кирилла Тимошенко и вовсе остались у руля, говорит блогер и ссылается на ТГ-канал «Темный рыцарь».

«Это Андрей Мотовиловец, первый замглавы фракции СН, депутаты Никита Потураев, Евгения Кравчук и много других.

Так что думай-Те, кого дальше снимать, после Кирилла Тимошенко. У коррупционной гидры осталось много голов», – призвала автор блога.

Источник: from.ua

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  • 27.01.2023 15:50

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