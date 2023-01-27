Мустафа Найєм очолив Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України
Мустафу Найєма призначили головою Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
До сьогоднішнього призначення Найєм обіймав посаду заступника Кубракова.
У зв’язку з новим призначенням Найєма було звільнено з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Мустафа Найєм був заступником міністра інфраструктури із серпня 2021 року.
У період з листопада 2019 року до квітня 2021 року він працював заступником гендиректора коцнерна Укроборонпром, поки його посаду не скоротили.
У 2014-2019 роках був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а раніше багато років працював журналістом.
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- 27.01.2023 17:02
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