Мустафа Найєм очолив Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України

Мустафу Найєма призначили головою Агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

До сьогоднішнього призначення Найєм обіймав посаду заступника Кубракова.

У зв’язку з новим призначенням Найєма було звільнено з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Мустафа Найєм був заступником міністра інфраструктури із серпня 2021 року.

У період з листопада 2019 року до квітня 2021 року він працював заступником гендиректора коцнерна Укроборонпром, поки його посаду не скоротили.

У 2014-2019 роках був депутатом Верховної Ради від Блоку Петра Порошенка, а раніше багато років працював журналістом.