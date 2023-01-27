Директор ЦРУ зустрівся з головою Моссада та прем’єром Ізраїлю

Бернс приєднався до інших високопосадовців, які нещодавно відвідали Близький Схід

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Білл Бернс цього тижня відвідав Ізраїль для зустрічей на високому рівні з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та головою Моссада Девідом Барнеа.

Про це повідомило The Jerusalem Post.

Візит Бернса відбувся на тлі ескалації напруженості у сфері безпеки на Західному березі та у секторі Газа. Він також зустрівся з президентом Єгипту Ахмедом Фаттахом Ас-Сісі у рамках своєї поїздки на Близький Схід.

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Видання зазначило, що Бернс приєднався до інших високопосадовців, які нещодавно відвідали Близький Схід.

Раніше в січні радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван перебував в Ізраїлі для переговорів з прем’єр-міністром, який торкнувся нагальних проблем на Близькому Сході, таких як організація єдиного фронту проти Ірану та потенційна угода про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією.