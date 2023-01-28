Росіяни вдарили ракетами по Костянтинівці на Донеччині: є загиблі і поранені
Вранці російські війська нанесли ракетний удар по Костянтинівці Донецької області.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, троє цивільних загинуло, щонайменше двоє поранено.
Росіяни стріляли по житловому кварталу, пошкодили 4 багатоповерхівки, готель, гаражі та цивільні автівки.
“На місці трагедії працюють рятувальники та правоохоронці – допомагають людям та ретельно документують черговий злочин російських окупантів на нашій землі – зло неодмінно буде покаране”,- зазначив Кириленко.
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- 28.01.2023 11:02
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