У Москві буяє сифіліс: рівень захворюваності зашкалює

Захворюваність на сифіліс у Москві в 4,6 разів вища, ніж у середньому по Росії

У Росії у 2022 році різко збільшилася захворюваність на сифіліс, при цьому показники Москви в рази перевищують середні по державі.

Про це свідчать дані Росстату.

За підсумками жовтня (останній доступний період статистики) кількість виявлених випадків сифілісу на 38% перевищила показник за той же місяць минулого року, а порівняно з жовтнем 2020 року злетіла на 129%.

Двозначне зростання захворюваності на сифіліс російська статистика фіксує практично щомісяця поточного року: у липні – на 12% щодо липня-2021, у червні – на 32%, у травні – на 84%, у лютому – на 65%, у січні – на 74 %.

Порівняно з 2020 роком кількість нових випадків злетіла кратно: у серпні – на 139%, у липні – на 147%, у червні – на 178%, у травні – на 247%.

Рівень захворюваності на сифіліс, згідно зі статистикою, наздоганяє туберкульоз: щомісяця фіксується понад 2 тисячі випадків (проти 3,3-3,6 тисячі хворих на туберкульоз), хоча ще два роки тому цей розрив був майже 4-кратним.

У Росстаті зазначили, що в низці суб’єктів рівень захворюваності на сифіліс є «значним» у перерахунку на 100 тисяч населення.

Один з таких регіонів – Москва, де захворюваність у 4,6 рази вища за середньоросійську.

«Високі показники захворюваності на сифіліс спостерігалися в Ненецькому автономному окрузі, Республіці Тива, Санкт-Петербурзі, Амурській, Калузької, Тверській і Томській областях (в 1,3-3,3 рази вище, ніж у середньому по Росії)», – йдеться в доповіді Росстату.