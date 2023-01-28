Винищувачі для ЗСУ від партнерів: що відомо і хто вже готовий

Винищувачі для ЗСУ від партнерів: що відомо і хто вже готовий

Україна сподівається отримати від партнерів 24 винищувача F-16

Отримавши згоду на постачання танків Україна попросила винищувачі: Польща не проти передати МІГи, а Голландія — американські F16.

«Без затримки навіть на хвилину, отримавши гарантії відправлення основних бойових танків, Україна переключилася на новий запит – винищувачі», – пише The New York Times.

Судячи з повідомлення західних ЗМІ, постачання авіації залежить від рішення США.

Ще у березні США та ЄС, за даними Politico Europe, виступили проти передачі будь-яких винищувачів Україні. Згодом США погодилися на передачу Польщі американських F-16 натомість та віддасть Україні свої радянські МІГи. Але далі за угоду справа не пішла.

Із серпня американські ветерани почали секретно готувати українців до польотів на сучасних винищувачах – навчання пілотів, які мають досвід із радянськими винищувачами, займає від кількох тижнів до кількох місяців.

У грудні аналітики Royal United Services Institute заявили, що українці вже готові до того, щоб воювати на деяких видах винищувачів.

У The Guardian з’ясували, що апарат Зеленського з середи відновив переговори з Польщею та США щодо березневої угоди про передачу МІГів.

Які саме літаки обговорюються?

Мова про винищувачів F-16, які випускав американський концерн Lockheed Martin із 1970-х. Це універсальні та потужні літаки, що несуть шість ракет різних видів.

Як пояснює CNN, для Заходу це вже застаріла модель – вона залишилася на службі хіба що у Бахрейну та Йорданії.

Але для ЗСУ, наголошує France 24, F-16 можуть привнести відчутну перевагу на фронті, діючи спільно з танками. До того ж F-16 здатні знищити S-300 та S-400 та полегшити життя Україні, яке РФ з новою силою обстрілює ракетами.

Реакція союзників: від «категорично ні» до «чому б і ні»

«Я повторюю, що мова в жодному разі не йде про розгляд надання винищувачів Україні», – заявив канцлер ФРН Шольц, оголошуючи про передачу «Леопардів».

А ось Вопке Хукстра, прем’єр Нідерландів (країна хотіла б поміняти 24 F-16 на сучасніший парк), заявив у парламенті: “Ми відкриті до такої можливості. Жодних табу [щодо F-16] не маємо”. Він уточнив, що знадобиться офіційний запит Києва та дозвіл Вашингтона.

Представники Пентагону заявили: “Поки що жодних рішень у цій галузі не прийнято”.

Заступник радника з нацбезпеки США Джон Фінер сказав в ефірі MSNBC, що США надають «не те, що Україна хоче, а те, що їй потрібно», при цьому «США з обережністю, але розглядають таку можливість».

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  • 28.01.2023 14:20
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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