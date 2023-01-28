На президентських виборах у Чехії перемагає генерал НАТО
Петр Павел стане новим президентом Чехії
Колишній генерал НАТО Петр Павел впевнено перемагає у другому турі виборів президента Чехії.
Після підрахунку голосів із майже 94% дільниць Павел отримав 57,5%.
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За проміжними підсумками, на дільниці прийшли майже 70% виборців, які мають право голосу. Це рекордна явка.
8 березня Павел змінить Мілоша Земана на посаді глави держави.
Генерал був найвищим військовим офіцером НАТО – керував Військовим комітетом Альянсу. З початку російського вторгнення та під час виборчих перегонів Павел висловлював непохитну підтримку Україні.
Прем’єр Чехії Фіала вже привітав генерала із перемогою на виборах президента країни.
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- 28.01.2023 17:34
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