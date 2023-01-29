Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію проти Ірану — ЗМІ

У ніч із 28 на 29 січня в різних містах Ірану, зокрема і в столиці, пролунали вибухи - низка ЗМІ заявила про початок військової спецоперації Ізраїлю.

Однак поки що ізраїльський уряд чи військові офіційних заяв не робили.

При цьому в соціальних мережах з’являється безліч повідомлень про вибухи в різних містах Ірану, повітряні тривоги, повстанців, польоти літаків.

Також є повідомлення про вибухи на військових базах Ірану.

Світові ЗМІ облетіла новина про атаку безпілотників на військовий завод у центральному іранському місті Ісфахан.

Іранські інформаційні агенції раніше повідомили про гучний вибух і показали відео яскравого спалаху на заводі, який, як кажуть, виробляє боєприпаси.