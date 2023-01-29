Росія перекинула під Бахмут десантників: вагнерівці закінчуються

Росіяни посилюють угруповання біля Бахмуту

У районі Бахмута діє вже не лише ПВК "Вагнер", а й кадрові російські частини, зокрема – сили ВДВ.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

«Звичайні російські частини беруть участь у боях у Бахмуті, щоб активізувати там російський наступ. Бойові кадри, опубліковані 20 січня, показують, що Повітряно-десантні війська Росії діють навколо Бахмуту, кадри показують БМД-4М – механізовану техніку, яка використовується виключно у ВДВ», – йдеться у зведенні.

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Збільшення чисельності традиційних російських військ під Бахмутом, ймовірно, пов’язане з тим, що сили “Вагнера” в цьому районі зазнали тяжких втрат з осені 2022 року.

У зв’язку з цим в ISW вважають, що темпи наступу росіян на Донбасі сповільняться, оскільки «малоймовірно, що російська армія погодиться зазнати таких жахливих втрат, які зазнали ув’язнені Вагнера з їхньою тактикою людської хвилі».