Проблема в тому, що їх дуже багато: Гайдай оцінив ймовірність нового наступу росіян

Проблема в тому, що їх дуже багато: Гайдай оцінив ймовірність нового наступу росіян

Луганська лінія фронту завалена тілами окупантів

Ймовірність нового наступу росіян в Луганській області існує, оскільки в армії РФ багато солдат, життя яких не є цінністю для командування.

Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“На сьогоднішній день найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і так поступово просуваються вперед», – розповів він в ефірі національного телемарафона.

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Але, за словами Гайдая, на Луганщині хоч і важка ситуація, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

«І якщо з боку Донецької області, у Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кременському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх», – додав глава ОВА.

Також він розповів, що Луганська лінія фронту завалена тілами окупантів, здельшого – це вагнерівці, яких Росія вважає виключно гарматним м‘ясом.

Кремінну ворог підсилює кадровими військовими, поки чекають на свіжомобілізованних, але ситуацію це не змінює.

“Окрім того, російська медицина також працює на Україну та добиває важкохворих вагнерівців: вони хворіють інфекційними хворобами, а лікувати їх не поспішають – лікарі бояться за себе”, – розповів Гайдай.

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  • 29.01.2023 11:24
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