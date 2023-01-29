Україна попереджала вас: у Зеленського прокоментували удари по Ірану

Подоляк прокоментував "вибухову ніч" у Ірані

Вночі 29 січня в Ірані було атаковано понад десяток об'єктів, пов'язаних із виробництвом зброї та військовою сферою.

«Логіка війни невблаганна та вбивча. Вона суворо виставляє рахунки авторам та їхнім спільникам», — написав радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він нагадав, що внаслідок «вибухової ночі» в Ірані постраждали підприємства, які виробляють дрони та ракети, а також нафтопереробні заводи.

«Україна попереджала вас», – резюмував Подоляк.

Ізраїльський політичний та економічний оглядач Дорон Пєскін заявив, що за тими даними, які він отримав, було атаковано 14 об’єктів в Ірані.

Всі ці атаки були проведені з величезною часткою ймовірності за допомогою далекобійних дронів-камікадзе.