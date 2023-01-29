Україна попереджала вас: у Зеленського прокоментували удари по Ірану
Подоляк прокоментував "вибухову ніч" у Ірані
Вночі 29 січня в Ірані було атаковано понад десяток об'єктів, пов'язаних із виробництвом зброї та військовою сферою.
«Логіка війни невблаганна та вбивча. Вона суворо виставляє рахунки авторам та їхнім спільникам», — написав радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він нагадав, що внаслідок «вибухової ночі» в Ірані постраждали підприємства, які виробляють дрони та ракети, а також нафтопереробні заводи.
«Україна попереджала вас», – резюмував Подоляк.
Ізраїльський політичний та економічний оглядач Дорон Пєскін заявив, що за тими даними, які він отримав, було атаковано 14 об’єктів в Ірані.
Всі ці атаки були проведені з величезною часткою ймовірності за допомогою далекобійних дронів-камікадзе.
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- 29.01.2023 16:57
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