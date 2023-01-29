Гіркін розповів, як відрізнити Путіна від його двійників

Путні використовує двійників на публічних заходах

Міжнародний терорист Ігор Гіркін підтвердив, що президент РФ Володимир Путін має двійники, які проводять публічні зустрічі і виступи.

За його словами, справжній кремлівський диктатор уникає публічності і ніколи не з’являється в оточенні натовпу – так можна легко відрізнити справжнього Путіна від двійника.

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«Справжній Путін Володимир Володимирович на Різдво один був у кремлівському храмі. Священики боялися до нього підійти. Напевно, там снайпер сидів і попередив, що їх розстріляє, якщо вони наблизяться ближче 20 метрів. Ось це справжній Володимир Володимирович, який коли показують, що він приймає міністрів, він сидить на одному кінці столу і розглядає в бінокль, де там сидять ось ці», – сказав він.

Гіркін стверджує, що коли показують кадри з Путіним, який обіймається з іншими чи нагороджує когось орденами, то насправді це двійники президента РФ.

«Я одразу, коли бачу Путіна в натовпі, я одразу розумію, що мова про двійника. А що базікає двійник, ніхто не знає. Пургу несе», – додав він.

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