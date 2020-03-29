Можна поставити крапку: Пригожин допустив знищення угруповання «Вагнера» під Бахмутом

Засновник і куратор ПВК “Вагнер” Євген Пригожин припустив, що у боях за Бахмут все угрупування його найманців може бути знищене.

Його коментар опублікувала прес-служба.

«Якщо ПВК «Вагнер» загине в бахмутській м’ясорубці і забере з собою ЗСУ і надані їм сили з іноземним озброєнням і так далі і дасть можливість російській армії йти далі і захищати інтереси Росії, то ми виконали свою історичну роль. І тут можна поставити крапку», – зазначив Пригожин.

За його словами, командири приватної військової компанії спланували битву за Бахмут ще минулого літа, одразу після взяття Попасної.

Також він додав, що «бахмутська м’ясорубка» нібито вже практично знищила українську армію і суттєво «потріпала» бійців ПВК «Вагнер».

Однак Пригожин все ж таки висловив упевненість, що «вагнерівці» здолають українських військових і це «стане найбільшим поворотом у всій сучасній історії».