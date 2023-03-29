У Криму біля авіабази РФ пролунав вибух: усі подробиці

У Криму біля авіабази РФ пролунав вибух: усі подробиціЧитати цю новину російською мовою
В анексованому Росією Криму пролунав вибух у селі Гвардійське Сімферопольського району.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
За словами місцевих жителів, вибух був такої сили, що в сусідньому селі Укромному, розташованому поряд з аеропортом Сімферополя, затремтіли вікна, деяким їх навіть вибило.
Однак голова окупаційної «адміністрації Гвардійського сільського поселення» Ігор Чичкін заявив, що «спрацювала ППО» і «жодного диму не видно».
У селищі Гвардійське розташована російська військова авіабаза.
Пізніше гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що безпілотник збитий у Сімферопольському районі, він упав у поле, жертв та руйнувань немає.
Також місцева окупаційна влада показала фото місця падіння БПЛА.
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- 29.03.2023 19:04
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