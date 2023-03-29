До Росії з Китаю прибули фахівці з блокування Youtube

До Росії з Китаю прибули фахівці з блокування YoutubeЧитати цю новину російською мовою
До Москви прибула група китайських фахівців з кіберзагроз у складі 41 людини для підготовки повного блокування Youtube в РФ.
Про це повідомило прокремлівське видання «Октагон».
Цей візит став продовженням домовленості голови КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна про предметну взаємодію спецслужб Росії та Китаю.
За інформацією видання, у спільному з російською стороною проекті китайськими колегами буде проведено аналіз та підготовлено технічну дорожню карту з повного блокування YouTube.
Частину технологій від комплексу «великої китайської firewall» надасть НВАК КНР, решта базуватиметься на російських та білоруських розробках.
Блокування YouTube згідно з графіком буде можливим у 4 кварталі 2023 року. Потім буде доступна робота з блокування всіх типів VPN.
Пілотний проект із блокування може здійснити «Ростелеком», а у разі успіху – всі приватні та напівдержавні провайдери.
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- 29.03.2023 19:19
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