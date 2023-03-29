До Росії з Китаю прибули фахівці з блокування Youtube

До Москви прибула група китайських фахівців з кіберзагроз у складі 41 людини для підготовки повного блокування Youtube в РФ.

Про це повідомило прокремлівське видання «Октагон».

Цей візит став продовженням домовленості голови КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна про предметну взаємодію спецслужб Росії та Китаю.

За інформацією видання, у спільному з російською стороною проекті китайськими колегами буде проведено аналіз та підготовлено технічну дорожню карту з повного блокування YouTube.

Частину технологій від комплексу «великої китайської firewall» надасть НВАК КНР, решта базуватиметься на російських та білоруських розробках.

Блокування YouTube згідно з графіком буде можливим у 4 кварталі 2023 року. Потім буде доступна робота з блокування всіх типів VPN.

Пілотний проект із блокування може здійснити «Ростелеком», а у разі успіху – всі приватні та напівдержавні провайдери.