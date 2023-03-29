Король Великобританії Чарльз ІІІ прибув до Німеччини з першим міжнародним візитом

Король Великобританії Чарльз ІІІ в рамках свого першого закордонного державного візиту як монарх прибув до Німеччини.

Про це повідомило Anadolu.

Король був зустрінутий гарматним салютом. Німецькі офіційні особи вітали короля та королеву-консорту Каміллу, коли вони вийшли з літака.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та його дружина Ельке Буденбендер зустріли Чарльза та Каміллу на Паризькій площі з повним церемоніальним привітанням.

Вперше главу держави офіційно зустрічають біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, а не в офіційній резиденції президента Німеччини. Коли члени королівської сім’ї вийшли з машини, натовп зааплодував, а прихильники охоче розмахували над головами прапорами Німеччини та Великої Британії.

Пролунали національні гімни обох країн, після чого король у супроводі президента оглянув почесну варту.

У центрі Берліна була помітна присутність служби безпеки: у середу було розгорнуто близько 900 поліцейських.

Пізніше королівське подружжя стане почесними гостями на державному бенкеті у президентському палаці.

Карл III став першим британським монархом з Другої світової війни, якого в Берліні приймають у військові почесті.

Він також став першим британським сувереном, який виступить із промовою у Бундестазі.

Візит покликаний віддати належне відносинам Великобританії з Німеччиною, наголосивши на спільній історії, культурі та цінностях обох країн.