В Міноборони розповіли про втрати ЗСУ

В деякі дні під час боїв на Сході співвідношення втрат українських захисників і окупантів становить один до десяти.

Про це розповіла заступниця міністру оборони Ганна Маляр.

“У нас бувають такі дні на Сході, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10. Це, звісно, не щодня, і середій коефіцієнт нижчий”, – написала вона в Telegram/

Також Маляр додала, що і в 2014-2015 роках у окупантів втрати були більшими за ЗСУ, але зараз цей коефіцієнт майже вдвічі зріс на користь українців.

Також представниця Міноборони наголосила, що, на жаль, втрати – це неминучий наслідок війни. Але втрати ворога в рази більші.