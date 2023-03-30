Ердоган заявив, що чекає на Путіна в Туреччині 27 квітня

Ердоган заявив, що чекає на Путіна в Туреччині 27 квітняЧитати цю новину російською мовою
Президент Росії Володимир Путін, можливо, 27 квітня відвідає Туреччину та візьме участь у церемонії завантаження ядерного палива на АЕС «Аккую».
Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю телеканалу A Haber.
«Можливо, 27 квітня пан Путін теж приїде або ми разом підключимося через онлайн-систему і, сподіваюся, зробимо перший крок», – сказав він.
АЕС «Аккую» будується в Туреччині за російським проектом. У 2018 році Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін разом запустили будівництво станції на церемонії в Анкарі.
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- 30.03.2023 07:29
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