Ердоган заявив, що чекає на Путіна в Туреччині 27 квітня

Президент Росії Володимир Путін, можливо, 27 квітня відвідає Туреччину та візьме участь у церемонії завантаження ядерного палива на АЕС «Аккую».

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю телеканалу A Haber.

«Можливо, 27 квітня пан Путін теж приїде або ми разом підключимося через онлайн-систему і, сподіваюся, зробимо перший крок», – сказав він.

АЕС «Аккую» будується в Туреччині за російським проектом. У 2018 році Реджеп Тайіп Ердоган та Володимир Путін разом запустили будівництво станції на церемонії в Анкарі.