ЗСУ зачистили захід Кінбурнської коси: окупанти втікли ближче до материка

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ЗСУ зачистили захід Кінбурнської коси: окупанти втікли ближче до материка
Українські захисники зачистили від окупантів і взяли під вогневий контроль більшу частину Кінбурнської коси.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, на косі вже кілька днів не було жодного обстрілу.

“Нам вдалось зачистити західну частину коси і туди ворог дуже боїться підтягувати оновлення позицій. Вони зараз переформатовують свої підрозділи ближче до материкової частини і намагаються там відновити особовий склад, який згодиться виїхати на ті позиції, з яких вже ніхто не повертається”, – зазначила речниця.

Вона також наголосила, що ЗСУ взяли під вогневий контроль ворожі позиції, з яких окупанти обстрілювали українські громади на іншому березі і тероризували морські транспортні шляхи.

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  • 30.03.2023 08:01
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