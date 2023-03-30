Бразилія та Китай домовились відмовитися від долара

Бразилія та Китай уклали угоду про відмову від долара США у торговельних операціях між собою на користь своїх власних валют.

Про це повідомило Fox Business.

Угода, про яку було оголошено в середу, дозволить Китаю та Бразилії здійснювати торговельні та фінансові операції безпосередньо, обмінюючи юані на реали чи навпаки, замість того, щоб спочатку конвертувати свої валюти у долари США.

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Бразильське агентство зі сприяння торгівлі та інвестиціям (ApexBrasil) заявило, що нова домовленість, як очікується, «зменшить витрати» і «сприятиме ще більшому розширенню двосторонньої торгівлі та полегшить інвестиції».

Згідно з останніми даними, Китай є найбільшим торговим партнером Бразилії, на частку якого припадає понад п’ята частина всього імпорту, за ним йдуть Сполучені Штати. Китай також є найбільшим експортним ринком Бразилії, на який припадає понад третина всього експорту.

Сьогодні Бразилія є найбільшим отримувачем китайських інвестицій у Латинській Америці.

Президент Бразилії Луїс да Сілва, приведений до присяги у січні, зробив кроки щодо зміцнення зв’язків з Пекіном після періоду непростих стосунків за його попередника Жаїра Болсонара, який використовував антикитайську риторику під час передвиборчої кампанії та при виконанні службових обов’язків.

Лівий президент Бразилії мав відвідати Пекін минулими вихідними, але скасував поїздку через пневмонію.