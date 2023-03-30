Усачов з Моєї Київщини так сумує через війну, що тверезим за кермо не сідає

До Вашої уваги мова йде про «горе-здирника» з інформаційного порталу «Моя Київщина» Олексія Усачова, який в свою чергу є його засновником.

До Вашої уваги мова йде про «горе-здирника» з інформаційного порталу «Моя Київщина» Олексія Усачова, який в свою чергу є його засновником.

З початку повномаштабної війни пан Олексій перебував за кордоном у Німеччині та дізнавшись про початок повномаштабного вторгнення вирішив, що любити батківщину краще «на відстані».

Довідково:

Олексій Усачов є засновником ТОВ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

«МОЯ КИЇВЩИНА» (ЄДРПОУ 42798690), Києво-

Святошинський р-н, місто Боярка, Шевченка, 101А, офіс 1, (044) 237-44-40, (044) 232-00-77,

електронна пошта: [email protected]

Адреса порталу: https://mykyivregion.com.ua

Прийнявши рішення залишитись на чужбині, пан Олексій продовжив свою діяльність на порталі, завзято та без жалю до себе, розміщуючи провокативні та «відверто» замовні публікації. Благо, у Німеччині можна зосередитись «на роботі», не відвілокаючись на «повітряні тривоги» та відсутність електроенергії.

Через власний інформаційний портал «Моя Київщина» Усачов О.О. позиціонує себе у статусі політичного та громадського активіста, але його думки не співпадають із реальністю, оскільки розміщені на сайті публікації носять «замовний» характер.

Поширюючи завідомо неправдиву інформацію Усачов О.О. переслідує виключно ціль щодо власного збагачення, а також привертає увагу як, ніби то, захисник інтересів суспільства, прикриваючись надуманим політичним тиском.

Вартість виготовлення та розміщення «замовних» публікацій коливається від 3 до 5 тисяч доларів США. Різниця вартості залежить від статусу замовника, теми та об’єкта публікації, але в окремих випадках вартість сягала і семи тисяч доларів США.

Усачов О.О. особисто проводить перемовини із замовником, вивчаючи всі обставини та приймає рішення, щодо ціни, готівкою.

Переважно, його обіцянки та виготовлений «продукт» є предметом непорозумінь між замовником та «редактором», оскільки обіцяли «чорний піар та інформаційну атаку», а по факту розміщені лише незначні неправдиві та нецікаві для читачів події, які не підкріплені жодним фактом.

Вказані дії не являються нічим іншим як «чорний піар» та його статті несуть виключно «замовний» характер.

У таких випадках Усачов О.О. особисто переконує замовників, що це лише початок, рейтинг буде потім та незабаром «замовна стаття» нанесе удар по репутації об’єкта.

Зокрема надумані та необґрунтовані доводи стосуються Дронова Д. С.:

https://mykyivregion.com.ua/analytics/xto-dopomagaje-dronovu- kosmariti-kiyivshhinu-ta-rozkradati-maino-oligarxa-firtasa

https://mykyivregion.com.ua/analytics/vse-bude-po-staromu-comu- mozol-ne-zacikavlenii-u-reformi-kiyivoblgazu

Про шахрайські дії Усачова О.О. згадують за посиланням: http://www.nacija.com.ua/?article=6028 зокрема в контексті того, що останнього звинувачує громадськість у шахрайстві та співробітництві з екс-міністром внутрішніх справ України Захарченком, шляхом відмивання тютюнових грошей через ГО Інститут української політики; шляхом шахрайства у заволодінні коштами письменників Надії Красножон (село Перемога Баришівського району) – 2000 грн та Надії Швень (місто Вишгород Київської області) — 4000 грн.; шляхом шахрайства у заволодінні коштами за начебто оформлення громадян штатними помічниками народного депутата – 1500 у.о.; шляхом підробки підпису голови правління Інституту української політики Костянтина Бондаренка в угоді з Фондом держмайна; шляхом підробки підпису голови правління та члена правління інституту Української політики у фейковому протоколі про обрання себе головою правління ІУП в Мінюсті; шляхом передачі інформації Захарченку у Москву; шляхом уникнення служби у ЗСУ, будучи кадровим офіцером запасу; шляхом видачі «фейкових» стеттей у газети з

«чорнухою» на поважних політичних осіб та шляхом привласнення чужого

майна у вигляді картин і книжок

Як й інші «горе-патріоти» та прибічники «батальйону Монако» пан Олексій жити скромно не звик, що і змусило його прийняти вкрай тяжке рішення повернутись до України.

26 березня цього року, маючи сильні душевні переживання та велику біль за Батьківщину, Олексій вирішив зменшити свої страждання

«оковитою», тим не менш, після набуття необхідного «стану», будучи свідомим громадянином сісти за кермо власного Range Rover.

Вказану «активну громадянську позицію» та «дбайливе ставлення до безпеки громадян» помітили співробітники Департаменту Патрульної поліції України і переконавшись у її достовірності склали Протокол про адміністративне правопорушення, за частиною 1 статті 130 КпАП

України («Керування транспортними засобами особами у стані сп’яніння»). Алкогольне воно було чи наркотичне, автору статті не відомо.

Вказаний транспортний засіб вилучено на штраф майданчик.

З відкритих джерел відомо, що вказаний транспортний засіб було привезено з-за кордону, в той самий час, коли в країні діяв Закон про пільгове розмитнення транспортних засобів.

І це не єдині «секелети у шафі» Усачова, за наявною інформацією відносно Усачова О.О. винесена «постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: 57766949 від 14.03.2019 видавник: приватний виконавець Трофименко Михайло Михайлович. Предмет обтяження: все нерухоме майно в межах суми боргу за ВП № 57766949.

Так що ж ми маємо з цього зрозуміти, в період вкрай важливої та складної війни в Україні, кожна людина, кожен громадянин показує своє обличчя та істину суть.

Пан Олексій, свою показав…