Держдеп закликав громадян США негайно залишити Росію

США закликали американців, що залишаються в Росії, "негайно покинути" країну.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після арешту журналіста WSJ Евана Гершковича.

“Ми глибоко стурбовані затриманням Росією журналіста-громадянина США, яке широко висвітлюється. Ми знаходимося в контакті з Wall Street Journal щодо цієї ситуації. Щоразу, коли громадянин США затримується за кордоном, ми негайно звертаємося до консульства і намагаємось надати всю необхідну підтримку”, – зазначив він.

30 березня Лефортівський суд Москви відправив американського журналіста під арешт у справі про шпигунство. У Росії Еван Гершкович жив та працював з 2017 року. Він нащадок емігрантів із СРСР.

Адвокат Іван Павлов заявив Associated Press, що справа Гершковича є першою кримінальною справою про шпигунство проти іноземного журналіста у пострадянській Росії.

«Неписане правило не чіпати акредитованих іноземних журналістів перестало працювати», – сказав він.

Перед роботою в Росії іноземних журналістів близько півроку перевіряють МЗС РФ та спецслужби.