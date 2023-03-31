Суд присяжних висунув кримінальне звинувачення Трампу: він заявив про “охоту на відьом”

Велике журі присяжних суду Манхеттена проголосувало за висунення звинувачення експрезиденту США Дональду Трампу, він назвав це “охотою на відьом”.

Про це повідомило CNN.

Це став перший випадок в американській історії, коли чинному або колишньому президенту будуть пред’явлені кримінальні звинувачення.

В обвинувальному висновку великого журі Трампу висунуто понад 30 звинувачень у бізнес-шахрайстві.

Очікується, що Трамп з’явиться в суд у вівторок, 4 квітня.

Засідання великого журі є таємним, але джерело, знайоме зі справою, повідомило CNN, що свідок дав близько 30 хвилин свідчень перед тим, як журі проголосувало за звинувачення Трампа.

В офісі окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга заявили, що перебувають на зв’язку з адвокатами експрезидента США.

«Ми зв’язалися з адвокатом Трампа, щоб скоординувати його прибуття до прокуратури Манхеттена для пред’явлення звинувачення за обвинувальним актом Верховного суду», – йдеться в заяві окружного прокурора.

Офіс Брегга ще на початку березня дав зрозуміти, що близький до висунення звинувачень Трампу після того, як запросив експрезидента дати свідчення перед великим журі. Однак Трамп відмовився з’явитися перед колегією.

Прокурори ведуть розслідування проти Трампа щодо виплати грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс (справжнє ім’я – Стефані Кліффордс).

Згідно з матеріалами справи, перед президентськими виборами 2016 року Трамп через свого адвоката Майкла Коена виплатив порнозірці 130 тисяч доларів, щоби вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше.

Про стосунки з Трампом Стормі Деніелс розповіла в інтерв’ю у 2011 році, експрезидент заперечує її слова.

Видання пише, що у розслідуванні йдеться про виплату Деніелс і відшкодування Коену з боку компанії Trump Organization.

Компанія Trump Organization відобразила відшкодування як законні витрати у своїх внутрішніх бухгалтерських книгах. Трамп заперечив інформацію про виплати.

Сама виплата не була незаконною, але Трамп та його адвокат оформили її як плату за юридичні послуги, а це в штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності і розцінюється як кримінальний злочин.

«Це рішення, безсумнівно, спричинить шокуючий ефект по всій країні, розворушивши американську політичну систему, яка ніколи не бачила, щоби одному з її колишніх лідерів висували кримінальні звинувачення», – пише CNN.

Видання відзначає, що судовий позов проти Трампа виводить президентську кампанію 2024 року у США на новий етап, позаяк колишній президент пообіцяв продовжувати балотуватися, незважаючи на кримінальні звинувачення.

Реакція Трампа

Трамп заявив, що вважає кримінальне звинувачення суду присяжних Мангеттена «політичним переслідуванням» і «втручанням у вибори на найвищому рівні».

«Я вважаю, що це полювання на відьом сильно вдарить по Джо Байдену. Американський народ чудово розуміє, що саме роблять тут ліві радикальні демократи. Всі це бачать. Тому наш рух і наша партія – об’єднані і сильні – спочатку переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена. Ми збираємося викинути всіх до єдиного цих криворуких демократів з офісів, щоби ми могли зробити Америку знову великою», – сказав він.

Адвокат Трампа Аліна Хабба заявила, що Трамп «є жертвою корумпованої і спотвореної версії американської системи правосуддя та історії. Він буде виправданий», пише видання.

За інформацією CNN, рішення журі присяжних висунути Трампу звинувачення застало його зненацька.