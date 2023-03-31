Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя з РСЗВ

Російські війська нанесли серію ударів по Запоріжжю та передмістю із застосуванням ракетних систем залпового вогню.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці, зазначили в ЗОВА.

За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожого обстрілу обласного центру ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.

“На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі”, – повідомив він.