Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя з РСЗВ

Росіяни вночі обстріляли Запоріжжя з РСЗВЧитати цю новину російською мовою
Російські війська нанесли серію ударів по Запоріжжю та передмістю із застосуванням ракетних систем залпового вогню.
Про це повідомили в Запорізькій ОВА.
Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.
Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці, зазначили в ЗОВА.
За словами секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, внаслідок ворожого обстрілу обласного центру ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.
“На щастя, люди та житлові будинки не постраждали. На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі”, – повідомив він.
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- 31.03.2023 07:43
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