Парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

Парламент Туреччини проголосував за ратифікацію протоколу вступу Фінляндії до НАТО.

Про це повідомило ВВС.

Туреччина була останньою з 30 країн альянсу, яка не ратифікувала вступ до нього Фінляндії. Минулого тижня це зробив парламент Угорщини.

Таким чином, Фінляндія більше не має перешкод для вступу до альянсу.

Після вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки про вступ до НАТО, проте Анкара не хоче ратифікувати вступ до альянсу Швеції.

У січні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто розраховувати на те, що Туреччина схвалить її заявку.

Ердоган зробив цю заяву після того, як датський правий політик влаштував у Стокгольмі акцію протесту біля турецького посольства, під час якої спалив Коран.