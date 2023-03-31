Парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

Парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТОЧитати цю новину російською мовою
Парламент Туреччини проголосував за ратифікацію протоколу вступу Фінляндії до НАТО.
Про це повідомило ВВС.
Туреччина була останньою з 30 країн альянсу, яка не ратифікувала вступ до нього Фінляндії. Минулого тижня це зробив парламент Угорщини.
Таким чином, Фінляндія більше не має перешкод для вступу до альянсу.
Після вторгнення Росії в Україну Швеція та Фінляндія подали заявки про вступ до НАТО, проте Анкара не хоче ратифікувати вступ до альянсу Швеції.
У січні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто розраховувати на те, що Туреччина схвалить її заявку.
Ердоган зробив цю заяву після того, як датський правий політик влаштував у Стокгольмі акцію протесту біля турецького посольства, під час якої спалив Коран.
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- 31.03.2023 07:49
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