Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам

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Китай в ООН виступив проти передачі ядерної зброї третім країнам
Китай виступив проти передачі ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Ради безпеки ООН, про це заявив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

«Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни», – сказав він.

Шуан підкреслив, що минулого року п’ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

«Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає всі ядерні країни дотримуватися своїх зобов’язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами», – зазначив він.

Шуан також додав, що Китай виступає за те, що ядерна зброя, що розміщена на території третіх країн, має бути звідти вивезена.

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  • 31.03.2023 18:26
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