Путін намагається сформувати антизахідну коаліцію: але є проблеми

Президент Росії Володимир Путін 31 березня затвердив нову Концепцію зовнішньої політики України Росії, яка, ймовірно, спрямована на підтримку спроб Кремля створити потенційну антизахідну коаліцію.

Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нова Концепція зовнішньої політики зображує Захід як антиросійську та міжнародно-дестабілізуючу силу набагато більшою мірою, ніж попередня 2016 року, і прямо заявляє, що США та їхні «сателіти» розв’язали гібридну війну, спрямовану на ослаблення Росії.

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У новому документі також наголошується на меті Росії зі створення багатополярного світопорядку і підпорядковуються цій меті широкі зовнішньополітичні завдання, у тому числі припинення можливого домінування США у світових справах.

У концепції стверджується, що більша частина людства нібито зацікавлена у конструктивних відносинах з Росією і що бажаний багатополярний світ надасть можливості незахідним світовим державам та країнам-лідерам регіону.

В ISW нагадали, що раніше Путін використав зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном 20–22 березня для активізації спроб риторично згуртувати решту світу проти Заходу. А новий документ, ймовірно, спрямований на підтримку спроб Кремля активізувати пропозиції країнам, що не приєдналися, сформувати більш послідовний антизахідний блок.

За оцінками ISW, пропозиція Путіна про створення антизахідного блоку під час візиту Сі до Москви не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився об’єднати Китай із передбачуваним геополітичним конфліктом Путіна із Заходом.

Падіння економічної могутності Росії та послаблення військових зусиль в Україні, як і раніше, мало стимулюють країни проявляти серйозний інтерес до цієї пропозиції, пояснили аналітики Інституту.

Вони також вважають, що Кремль, ймовірно, вирішив оприлюднити нову Концепцію зовнішньої політики напередодні вступу на посаду голови Ради Безпеки ООН (РБ ООН), щоб створити інформаційні умови для майбутніх риторичних зусиль ООН, спрямованих на формування антизахідної коаліції.